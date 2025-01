L’organico della compagnia barracellare sarà presto potenziato. Sono stati infatti riaperti i termini per la presentazione delle domande che consentiranno l’immissione in servizio di nuovi componenti. La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il prossimo 20 febbraio.

Gli uomini e le donne interessate a ricoprire l’incarico di barracello, possono presentare la domanda al Comune di Mogoro, ufficio protocollo o mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it

Ripristinata nello scorso mese di giugno dopo due anni di assenza, la compagnia svolge ruoli di enorme valenza. «Sono necessari per compiti di grande importanti - evidenzia il sindaco Donato Cau - soprattutto in materia di protezione civile, prevenzione e repressione dell’abigeato, lotta al randagismo, controllo degli scarichi di rifiuti civili e industriali e loro abbandono».

L’organico attuale è costituito da i 15 agenti guidati dal capitano Domenico Piras.

© Riproduzione riservata