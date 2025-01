Importante e attesa notizia per le attività artigianali di Mogoro che sono ubicate nel Pip. L'amministrazione comunale potrà continuare a dare un impulso allo sviluppo economico del paese, anche grazie a un finanziamento di 210.000 euro ottenuto dalla Regione per la realizzazione di alcune infrastrutture nell’area del piano per gli insediamenti Produttivi.

«Risorse», evidenzia il sindaco Donato Cau, «che verranno utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità, zona chiave per la crescita del nostro comune e territorio. Un passo decisivo per garantire infrastrutture funzionali, a supporto delle imprese e di tutta la comunità».

La concessione dei contributi è stata accolta con molta soddisfazione, anche perché soprattutto in termini di strade e sicurezza consente di dare una immagine diversa di quella attuale, a un comparto sul quale si punta molto per creare occasioni di sviluppo e occupazione. In particolare per le nuove imprese.

