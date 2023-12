Laboratori artistici aperti, musica, leccornie del territorio per l’appuntamento di Natale della start-up di residenza artistica stabile ideata da Nocefresca.

Sabato 16 dicembre al pomeriggio apertura di Casa Oaxaca dove sarà possibile apprezzare i lavori delle artiste Abigail Taubman e Rachel Mortlock, quindi ascoltare le musiche del Duo Babbois: Stefano Daga al flauto ney persiano e sax contralto, Alin Spletler alla chitarra sarod.

Alle 19 a Casa Bagnolo dove sono allestiti gli atelier degli artisti Paz G. Aaron Billings, Jack Kirne e Nils Ollson.

Nel cortile della casa Bagnolo il Mercatino di Natale con prelibatezze agroalimentari e artigianato locali, allietati da una open jam session, in collaborazione con Sa Festa I Girovaghi del Gusto e l’associazione Pepebianco.

La residenza artistica stabile, progetto di Nocefresca di Francesca Sassu, è una casa aperta per i professionisti dell’arte e creatività da tutto il mondo per soggiorni prolungati, per cogliere le opportunità artistiche, i luoghi da esplorare e artisti, artigiani e gente comune da incontrare: «Una serata per salutarvi dopo un anno stupendo di scoperte, nuove conoscenze e rinnovati legami di amicizia e comunità», spiega Sassu.

© Riproduzione riservata