Più ordine e decoro nel cimitero. Per andare incontro alle esigenze della cittadinanza il Comune di Milis ha posizionato, vicino alle fontanelle, delle nuove rastrelliere a gettone per il prelievo di annaffiatoi, scope e palette. Le rastrelliere hanno un funzionamento simile ai carrelli del supermercato.

Dal Comune di Milis fanno sapere che per mantenere il camposanto più ordinato, sarebbe meglio utilizzare gli innaffiatoi in dotazione in modo da non lasciare abbandonate bottiglie, bidoncini e quant'altro utile per la pulizia. A breve verranno posizionate anche altre 2 rastrelliere.

© Riproduzione riservata