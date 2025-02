Una sola offerta per l'acquisto dell’edificio si trova in via Armando Diaz e ora il Comune di Milis pubblicherà un nuovo bando.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Monica Ortu a dicembre scorso aveva deciso di mettere in vendita due immobili vecchi e inutilizzabili da tempo e un terreno, con l’obiettivo di recuperare risorse economiche da utilizzare poi per la comunità.

Alla scadenza del bando per l’alienazione è arrivata una sola offerta per l’edificio di via Diaz, per un totale di 35 metri quadri. Per l’immobile, in stato di completo abbandono, si partiva da una base d’asta di 12mila euro.

«Gli uffici stanno portando avanti le pratiche per poi procedere con l'alienazione - spiega la sindaca di Milis Monica Ortu - Per quanto riguarda gli altri due beni a breve verrà pubblicato un nuovo bando. Le base d’asta verranno sicuramente abbassate».

Il Comune metterà in vendita nuovamente quindi l'edificio che si trova in via Giuseppe Verdi, per un totale di 75 metri quadrati e un’area urbana in via Diaz.

