I Comuni e le biblioteche di Milis e Tramatza tendono la mano ai cittadini in difficoltà, o meglio, a chi non è pratico con la tecnologia. Da pochi giorni è attivo lo Sportello Informacittadino, questo grazie alla collaborazione dei volontari del Servizio civile. Nei due municipi e nelle biblioteche dei due paesi i cittadini troveranno un supporto per la creazione e l’utilizzo di diversi servizi digitali come ad esempio lo Spid, la carta d’Identità elettronica, il Pago Pa e l’App Io.

I volontari aiuteranno i cittadini anche nella ricerca del lavoro e li guideranno nella partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno utili poi per la creazione dei curriculum, per la consultazione del fascicolo sanitario ma anche per la prenotazione di eventuali visite mediche. Un servizio utile soprattutto per gli anziani che vivono soli.

A Milis i volontari saranno presenti il martedì in biblioteca e il giovedì e il venerdì in Comune, sempre dalle 9,30 alle 13,30.

A Tramatza invece il lunedì in Comune e il mercoledì in biblioteca. In questo caso dalle 9 alle 13,30. L'iniziativa è promossa in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Montiferru e Alto Campidano e il Sistema bibliotecario Montiferru.

