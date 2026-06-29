Milis celebra con tutti gli onori i suoi Santi Pietro e Paolo. Un momento solenne per la comunità che unisce fede, tradizione e senso di appartenenza. Stasera, lunedì 29 alle 19.30, santa messa per i santi Pietro e Paolo nella parrocchiale di San Sebastiano, segue celebrazione del sacramento e della Cresima.

Domani martedì 30 la santa messa presso la RSA Fondazione Istituti Riuniti alle 10. Al pomeriggio incontro con i presidenti e partenza con lo stendardo verso la chiesa di San Paolo, con l’accompagnamento della musica del fisarmonicista Luca Caria. Alle 19.30 la messa solenne nel sagrato della chiesa di San Paolo, a seguire la solenne processione con i simulacri dei santi per il centro abitato con tanti devoti in abito tradizionale milese.

I festeggiamenti civili: stasera pezzo da novanta in concerto: il sempreverde Fausto Leali nel parco San Paolo. domani martedì 30 intrattenimento musicale con Fantasias de ballos alle 22. La festa è organizzata dal Comune, Comitato San Pietro e Paolo, parrocchia San Sebastiano, Pro Loco, Gruppo folk Milis Pizzinnu e Avis.

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