Un commerciante di ortofrutta di Milis è stato arrestato dai carabinieri di Narbolia perché trovato in possesso di 14 chili di marijuana.

Alessandro Mastino, 37 anni, è comparso stamattina in tribunale a Oristano per l’udienza di convalida. Attraverso il suo difensore, l’avvocato Simone Prevete, ha chiesto di patteggiare la pena con l’accordo del pm Armando Mammone. Pena poi stabilita dalla giudice Silvia Palmas in dieci mesi e venti giorni di reclusione, con 2.800 euro di multa. Al termine dell’udienza, durante la quale l’arresto è stato convalidato, il 27enne è tornato in libertà.

L’operazione è scattata nei giorni scorsi, dopo una perquisizione domiciliare effettuata dai militari di Narbolia: nell’abitazione del commerciante sono stati trovati 24 sacchi termosigillati di canapa. Sostanza stupefacente che il giovane ha dichiarato di aver custodito per un conoscente.

