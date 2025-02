L’obiettivo è quello di approfondire le tecniche di narrazione come strumento per affrontare paure, pregiudizi e promuovere l’inclusione nei contesti educativi e sociali. L’associazione culturale Lughenè organizza il corso di formazione gratuito “La forza vitale della narrazione”, che si terrà sabato 22 marzo, a partire dalle 9.30 nei locali di Villa Pernis a Milis. Il corso, della durata di 6 ore, completamente gratuito, è destinato a docenti, bibliotecari, animatori alla lettura, scrittori e illustratori, e sarà guidato da Luigi Dal Cin, pluripremiato autore, con alle spalle la pubblicazione di oltre 100 libri di narrativa per ragazzi.

«La narrazione non è solo un mezzo per comunicare, ma uno strumento fondamentale per educare ed emozionare, capace di influenzare profondamente le giovani generazioni», spiega Francesca Frongia, responsabile organizzativa del progetto. «Con questo corso, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare le potenzialità della fiaba, della favola e del racconto, strumenti essenziali per affrontare anche le situazioni di difficoltà e creare contesti inclusivi».

Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze teoriche e pratiche sulla scrittura di un racconto, il suo impatto educativo e su come utilizzare la narrazione per stimolare la partecipazione attiva di bambini e bambine.

