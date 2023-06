Il sogno di Melissa Floris continua. La quindicenne di Paulilatino che nelle scorse settimane si è aggiudicata la fascia di Miss Mondo Sardegna ha superato anche altre due tappe nazionali e ora è tra le 25 in lista per il titolo di Miss Mondo Italia e, di conseguenza, per il “lasciapassare” per l’evento di carattere mondiale.

Il 30 maggio a Gallipoli Melissa ha partecipato ad una prima selezione che ha visto sfilare 120 ragazze da tutta Italia. Domenica una nuova selezione che ha ridotto le aspiranti Miss Mondo Italia a 25 concorrenti. E tra queste c’è anche Melissa, ancora incredula dell’accaduto ma felicissima.

L’11 giugno l’ultima fase che decreterà chi sarà a rappresentare l’Italia nell’importante concorso a livello mondiale.

Melissa Floris frequenta il secondo anno del Liceo delle Scienze umane ad Oristano. La scorsa estate ha sfilato per la prima volta, ottenendo da subito ottimi risultati. E poi a metà maggio la conquista del titolo di Miss Mondo Sardegna che l’ha portata dritta a Gallipoli.

Ora è l’unica ragazza sarda rimasta in gara.

