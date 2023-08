È stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale il bando rivolto ai volontari relativo ai progetti di Servizio Civile Digitale per il 2023. All’interno del progetto “Aiutiamo Informando 2024”, inserito nel settore dell’Assistenza agli adulti e terza età in condizioni di disagio, è stato inserito anche il Comune di Masullas e la sua Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu”.

Proprio nella struttura bibliotecaria avrà collocazione il volontario, che darà alle persone assistenza da un punto di vista digitale. L’assistenza è destinata agli anziani e ai cittadini che hanno difficoltà a orientarsi nei servizi digitali destinati ai cittadini. Sarà in continuità con quello presente attualmente che vede la presenza di due operatrici che danno appoggio alla cittadinanza per diverse operazioni (compilazione domande online, uso dello smartphone, attivazione di una casella di posta elettronica, attivazione dello Spid). Il nuovo progetto è realizzato dall’ente MoVi (Movimento di Volontariato Italiano), in coprogettazione con TDM 2000. Gli interessati potranno indirizzare la domanda mediante SPID alla piattaforma online, entro le 14 del prossimo 28 settembre. Il progetto avrà una durata di 12 mesi, a partire dal prossimo 28 dicembre.

