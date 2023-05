Come ormai è d’abitudine, con l'arrivo della "bella stagione", anche quest’anno, a Masullas, si terrà la manifestazione “Masullas in Fiore”. Un modo per migliorare esteticamente il paese, attraverso la decorazione di vetrine, balconi e angoli del centro abitato.

«Come gli anni precedenti – commentano gli organizzatori - ci sembra sempre più forte e simbolico il significato del concorso, ormai giunto alla decima edizione: abbellire ulteriormente l’immagine del paese con l’utilizzo dei fiori, sorprendenti mezzi naturali di decoro».

L’iniziativa è promossa da Comune e Ceas (Centro di Educazione all’Ambiente e Sostenibilità) di Masullas – Parte Montis. Le categorie che potranno partecipare sono quelle di Arteflor, Angolo Fiorito, Davanzale Fiorito e Social. Inoltre, quest’anno è stata inserita una nuova categoria, quella del su “Bixinau Froriu”.

Per informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere in Comune, al Ceas e alla biblioteca comunale. Le adesioni, invece, potranno essere presentate entro il prossimo 7 giugno.

