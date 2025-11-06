Il Comune di Masullas ha avviato le iscrizioni per la partecipazione alla tradizionale “Festa degli Anziani”. Un appuntamento sentito dalla comunità, di ritrovo, celebrazione e socializzazione.

La data dell’evento è fissata per sabato 6 dicembre. Il programma prevede al mattino, alle 11, un momento di spiritualità e unione, con la celebrazione della Messa Solenne, presieduta da Padre Cajetan, nella Chiesa parrocchiale del paese. A seguire il pranzo in festa, alle 13; un’occasione nel quale poter stare assieme.

​L'invito alla giornata è rivolto a donne (che abbiano compiuto 60 anni) e uomini (che ne hanno 65) residenti a Masullas. Per motivi organizzativi occorrerà iscriversi presso gli uffici comunali, entro mercoledì 19 novembre. ​Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere presso l’Ufficio Sociale.

