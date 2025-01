Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto nei giorni scorsi al pubblico l’ufficio postale di Masullas. Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie al progetto “Polis”. Così come in altri 72 uffici postali della provincia di Oristano, sarà possibile richiedere direttamente a sportello i tre certificati Inps (cedolino della pensione, certificazione unica e modello “Obis M”), 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da Anpr, oltre che effettuare la prima richiesta e il rinnovo del passaporto elettronico. Inoltre, novità anche negli spazi e nella sportelleria.

In provincia di Oristano gli uffici postali già ristrutturati e operativi secondo la tipologia “Polis” sono 36, mentre altre 4, Cuglieri, Norbello, Terralba e Villanova Truschedu, sono attualmente interessate dai lavori. Prosegue dunque in Sardegna l’attuazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale di Masullas è a disposizione dei cittadini con il consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, il sabato fino alle 12.45.

