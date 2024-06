Sono iniziati, a Masullas, i lavori per la manutenzione straordinaria di via Sebastiano Satta. Gli interventi comporteranno alcuni divieti di sosta e di fermata (compresi gli stalli di sosta) nell’intera zona, nel corso di tutta la giornata, dal 10 al 23 giugno. Nello specifico, i divieti saranno in via Roma, piazza San Leonardo, via Manzoni e via Vittorio Emanuele II.

Inoltre, è stato istituito il doppio senso di marcia in via Roma dall'intersezione con via Vittorio Emanuele II sino alla piazza san Leonardo, esclusivamente per gli autobus di linea ARST e gli autobus utilizzati nelle tratte di linea date in concessione ai privati.

I lavori fanno parte del programma di bitumatura delle strade, da 340mila euro. «Un intervento – commenta il sindaco Ennio Vacca – molto importante, in quanto rappresenta un’arteria di collegamento fondamentale sia per Masullas che per tutti gli altri comuni della Marmilla. I disagi saranno pochi per la popolazione, l’intervento si inserisce nel completamento della bitumatura già avviata e si arriverà a fare interventi di sistemazione delle strade all’interno del paese per circa un milione di euro».

© Riproduzione riservata