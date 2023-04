Partiranno domani, a Masullas, le attività de “Sa Cida Sarda” promossa dalla Biblioteca e Centro Culturale 'Predi Antiogu' in collaborazione con il Comune, il GeoMuseo MonteArci e il Museo I Cavalieri delle Colline.

Da domani si avrà la possibilità di visitare il “GeoMuseo MonteArci” di Masullas, in lingua sarda. Domenica e martedì 25, porte aperte, con escursione sempre in lingua sarda, oltre che nel GeoMuseo MonteArci, anche al Museo “I Cavalieri delle Colline”. Mercoledì 26, invece, il laboratorio di lingua sarda dedicato ai bambini e ragazzi di Masullas, nella Biblioteca e Centro Culturale “Predi Antiogu”. Venerdì 28, in occasione de “Sa Die de Sa Sardigna”, verrà raccontata ai bambini e ai ragazzi la storia di questa giornata. Chiusura sabato 29, con le visite guidate in sardo al “GeoMuseo MonteArci”.

«Si tratta – dichiarano gli organizzatori - di una settimana di attività dedicate alla lingua e alla storia sarda. Lo scopo è prevalentemente quello di parlare in sardo, di integrare la lingua sarda nella nostra quotidianità, nella quotidianità dei nostri musei e in quella di bambini e ragazzi, che sono il futuro della nostra lingua». Durante l'anno la Biblioteca organizza anche altre attività per i bambini e ragazzi di Masullas dedicate alla lingua sarda, come letture, laboratori e giochi didattici.

