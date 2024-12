È partito, a Masullas, il lungo calendario di eventi natalizi, organizzato dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni del paese. Da questa settimana, fino ai primi di gennaio, tanti gli eventi in calendario. Nei giorni scorsi l’inaugurazione del presepe, a cura della parrocchia e l’inizio delle visite ad anziani e malati del paese.

Domani e venerdì i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, mentre sabato ci sarà la rassegna dei cori polifonici, curata dal coro “Sa Gloriosa”. Il 12, 17 e 19 i laboratori di decori, biglietti e quadretti, a cura della cooperativa “Il Chiostro”. Venerdì 20 sono previste la Festa di Natale con lo Zampognaro e il concerto del coro gospel “Loving Star”. Sabato 21, la Pro loco, organizza il “Villaggio di Babbo Natale”, negli spazi del Giardino Botanico, mentre il 23 è in programma il laboratorio per la creazione dei biscotti di Natale, della Biblioteca comunale. Il 30 la tombolata dei bambini.

Il 2025, infine, si aprirà con la premiazione delle Tesi di Laurea, il 4 gennaio presso l’aula consiliare, mentre il 5 chiusura con la tombolata della Befana.

«Il programma natalizio – commenta l’assessora Manuela Porta – offre proposte per tutti i gusti, dalla musica ai laboratori, fino alla cultura, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Insieme, vogliamo regalare un po’ di calore e vicinanza a tutta la comunità».

