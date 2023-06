“Tutta Estate – Aggregati & Connessi”, è il titolo dato al cartellone ricco di appuntamenti per lo svago e il divertimento di bambini e ragazzi, messo in campo dall’amministrazione comunale di Marrubiu in collaborazione con la cooperativa sociale Coagi e la biblioteca comunale.

”Abbiamo proposto un programma variegato – afferma il sindaco Luca Corrias - con l’obiettivo di far svolgere tante attività diverse.”

Ci sono anche momenti di conoscenza come "Stiamo Vigili 2023”, con la visita già effettuata del gruppo bambini, alla caserma dei vigili del fuoco, mentre il gruppo medie ieri ha ha assistito a "Legolove" presso il museo Karalisbrick di Cagliari.

L’11 luglio trasferta al Green Party Hawaiian Style in piscina, per i ragazzi delle Medie, Il 17 luglio si prosegue con “ La natura che avventura 2023", per i bambini della scuola dell’infanzia e prima classe della Primaria in compagnia dei genitori. Il 20 luglio ci sarà invece "Biblio Splash" per i bambini dalla seconda alla quinta della primaria.

Si prosegue il 25 luglio con "Torre vecchia al tramonto" per i ragazzi delle medie. Il 3 agosto festa giochi d'acqua "Water Dreams" aperta ai bambini della scuola dell'infanzia e della primaria con la presenza dei genitori. Partita intanto anche l’attività “Ajo al mare”.

