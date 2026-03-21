Doppio tamponamento sulla 131 a Marrubiu e traffico in tilt. La Statale, in direzione Sassari, all’altezza dello svincolo per Sant’Anna è stata chiusa e il traffico è stato deviato sulla complanare. Dopo circa due ore la circolazione è potuta riprendere regolarmente.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio quando c’è stato uno scontro fra una Citroen e una Bmw: nell’impatto l’utilitaria si è ribaltata.

Subito sono scattati i soccorsi ma nel frattempo si è formata una lunga fila di auto e proprio fra alcuni dei mezzi incolonnati c’è stato un altro tamponamento.

Complessivamente cinque persone sono rimaste ferite in maniera lieve, sono state trasferite al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto gli operatori del 118, gli agenti della Polizia stradale e i vigili del fuoco di Oristano. Il tratto della Statale 131 è stato chiuso al traffico per oltre due ore per garantire i soccorsi, la rimozione delle auto e la messa in sicurezza della carreggiata.

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