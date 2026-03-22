Incidente stradale questo pomeriggio a Marrubiu, nella stradina che conduce alla borgata di Zuradili, alle pendici del Monte Arci.

Un pick-up Citroen Nemo con a bordo cinque ragazzi ha urtato un’auto, una Kia Sportage, a poche centinaia di metri dalla chiesetta, e dopo essersi ribaltato è finito contro un muretto a secco.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco di Oristano.

Uno dei feriti è stato trasferito con l’elicottero dell’Areus al Brotzu di Cagliari in codice rosso. Gli altri feriti sono stati trasportati al San Martino e a San Gavino: non sono gravi. Sono stati subito aiutati dalla coppia che viaggiava a bordo dell'altro veicolo.

Sul posto anche i carabinieri.

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