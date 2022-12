Non solo alberi di Natale e presepi nelle strade e nelle piazze dei piccoli paesi della Marmilla.

Nei comuni del territorio del Consorzio Turistico “Due Giare” ci sarà ben di più, con il sostegno di associazioni locali e volontari, per far diventare, ancora una volta, le feste natalizie alle porte vere “feste di comunità”, sotto il segno dell’aggregazione, dell’incontro e della gioia semplice e condivisa. «Un impegno che fa onore alla nostra zona e al nostro Consorzio - commenta il presidente del Consorzio Due Giare Lino Zedda - appuntamenti e iniziative che aiuteranno i nostri piccoli centri a vivere nella maniera più genuina e partecipata queste settimane magiche».

A Villa Verde, oggi, alle 17.30, nella biblioteca comunale apre l’ufficio postale di Babbo Natale per le letterine dei piccoli e letture a tema. Sino al 30 dicembre sempre in biblioteca prestiti a sorpresa per tutti gli utenti e venerdì 23 dicembre, alle 16, tombolata per i bambini. A Baradili, giovedì, alle 15.30, l’amministrazione comunale assieme alla comunità darà il benvenuto alle nuove famiglie di giovani nella nuova area residenziale. A seguire lo spettacolo teatrale degli attori di “Tragodia”.

A Usellus, venerdì, alle 10.30, tombola letteraria di Natale per i bambini dai 6 ai 12 anni proposta dalla biblioteca comunale. A Baressa, in occasione della festa di Santo Stefano, Babbo Natale, al mattino, porterà i doni ai bambini, mentre nell’oratorio sarà allestito il villaggio di Babbo Natale con Elfi, Topolino, caramelle, pop corn, palloncini e tanto divertimento.

Due giorni dopo, dalle 16 alle 19, la castagnata e alle 18 il concerto di Natale in parrocchia; il 31 dicembre cenone di fine anno nella sede della Pro loco. Chiusura il 6 gennaio, con “Aspettando la Befana”, e l’8 gennaio, alle 16, la rappresentazione della Natività nell’ex scuola materna. Infine gli auguri della Caritas per tutti gli anziani over 85, gli ospiti della casa di riposo e i malati. Giovedì 5 gennaio, ad Albagiara, la Pro loco, in piazza Mercato, propone spettacolo e animazione per “Aspettando la Befana”.

