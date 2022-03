Marco Casu è un portalettere di Poste Italiane che lavora al centro distribuzione di via Liguria a Oristano e che ieri, a Solarussa, ha messo in salvo una famiglia nella cui abitazione si era sviluppato un principio d’incendio.

Il 39enne stava effettuando il consueto giro di recapito e, arrivato in via Emilia, ha visto del fumo molto più denso del solito uscire da una canna fumaria.

Subito si è reso conto che qualcosa non tornava: “Ho provato a bussare, senza ottenere risposta e, vedendo che la porta era semi-aperta, senza esitare oltre, sono entrato – il suo racconto -. Ho notato che il salone era avvolto da una intensa coltre di fumo, che la cappa del caminetto era in fiamme, e che all’interno erano presenti una donna con la figlioletta di quattro mesi e sua madre, un’anziana di 76 anni”.

Con l’ingresso in casa del portalettere, la famiglia ha capito che la situazione era grave, “ho fatto uscire subito l’anziana signora con la bambina – aggiunge Marco - per metterle in sicurezza, e ho chiesto di reperire dell’acqua, per provare a spegnere l’incendio, e delle coperte, per intervenire subito. Ho gettato l’acqua sul fuoco e successivamente, con l’ausilio delle coperte, ho provato a soffocare l’incendio chiudendo la bocca del camino”.

Intanto erano intervenuti anche i Vigili del fuoco e l’abitazione è stata messa in sicurezza.

"Sono sicura che senza il pronto intervento e il coraggio di Marco – ha scritto la neomamma in una lettera a Poste Italiane – oggi probabilmente non potrei raccontare una storia che ha avuto un lieto fine”.

(Unioneonline/s.s.)

