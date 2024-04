Stalking, maltrattamenti,e violenze sessuali su minori. Queste le accuse che la Squadra mobile di Oristano ha contestato a cinque uomini, con l’attivazione di 5 Codici Rossi: tre quelli finiti in manette, per altri due è scattato l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime, con il controllo del braccialetto elettronico. Per il quinto è scattata solo la denuncia.

L'episodio più grave viene contestato a un 60enne, in carcere con l'accusa di avere abusato di una minorenne. L'uomo era già sottoposto a una misura cautelare che ne limitava la libertà per reati analoghi ai danni di un’altra giovanissima. Due 20enni sono finiti in manette perché perseguitavano uno la ex ragazza e l'altro un'amica che non gradiva le sue avances.

Nei guai anche due 50enni, il primo accusato di aver maltrattato la compagna, il secondo la madre, aizzandole contro il suo cane. In alcuni casi gli agenti sono riusciti a eseguire gli arresti in flagranza differita grazie a video e foto.

