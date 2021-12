La Polizia Stradale di Oristano ha fermato un camion che trasportava maialetti verso Cagliari, riscontrando una lunga serie di irregolarità.

Nel corso del controllo, condotto assieme ai veterinari dell'Ufficio Comunitario Adempimenti Comunitari della Asl, gli agenti hanno scoperto che molti degli oltre 800 suini trasportati, provenienti da uno Stato estero e destinati alla macellazione nel capoluogo, erano ormai morti.

Inoltre, dall'esame della documentazione è emerso che non erano stati rispettati i tempi massimi di durata del viaggio, trascorsi i quali gli animali trasportati avrebbero dovuto essere scaricati e fatti riposare, oltre ad altre irregolarità documentali.

Per le violazioni riscontrate sono state comminate sanzioni per oltre 3.500 euro e sono in corso ulteriori accertamenti sulla filiera del trasporto.

(Unioneonline/l.f.)

