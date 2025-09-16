Paura nel pomeriggio di oggi sul Lago Omodeo, dove un pescatore è rimasto bloccato in mezzo alle acque a causa di un’avaria al motore della sua imbarcazione.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando l’uomo, resosi conto di non riuscire a governare il natante ed essendo in balìa delle correnti, ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano per chiedere aiuto.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta, che si è diretta nel lago con un mezzo nautico attrezzato. I vigili hanno raggiunto il pescatore, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno accompagnato al porticciolo.

L’uomo, fortunatamente, è apparso in buone condizioni di salute e non ha avuto bisogno di cure mediche.

