Avaria alla barca sul lago Omodeo, pescatore in balia delle correntiL’allarme è scattato intorno alle 15.30, intervengono i vigili del fuoco
Paura nel pomeriggio di oggi sul Lago Omodeo, dove un pescatore è rimasto bloccato in mezzo alle acque a causa di un’avaria al motore della sua imbarcazione.
L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando l’uomo, resosi conto di non riuscire a governare il natante ed essendo in balìa delle correnti, ha contattato la sala operativa dei vigili del fuoco di Oristano per chiedere aiuto.
Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Abbasanta, che si è diretta nel lago con un mezzo nautico attrezzato. I vigili hanno raggiunto il pescatore, lo hanno messo in sicurezza e lo hanno accompagnato al porticciolo.
L’uomo, fortunatamente, è apparso in buone condizioni di salute e non ha avuto bisogno di cure mediche.
(Unioneonline/Fr.Me.)