Il cemento non era mai stato posato, con tanti disagi per i cittadini. A Laconi proseguono i lavori di riqualificazione delle aree con il rifacimento della bitumazione. Gli operai sono entrati in azione anche in via Valentia, strada realizzata negli anni Ottanta nell'ambito di una lottizzazione promossa per iniziativa di privati ​​cittadini, mai oggetto da allora di manutenzione.

Era in situazione di grave degrado, che metteva a rischio la sicurezza stradale e dei pedoni.

L'opera è stata volutamente fortemente dall'amministrazione comunale che ha destinato circa 30.000 euro dell'avanzo di amministrazione 2023, a seguito della conclusione di una lunghissima vertenza per la presa in carico della stessa strada da parte del Comune di Laconi.

