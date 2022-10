I pazienti non dovranno più attendere il medico di base fuori dalla struttura ma all’interno della sala d’attesa. Ma non solo: il tempo di pubblicare i bandi e a Laconi arriveranno anche gli specialisti. Come sarà riattivato presto anche il centro di prelievo e analisi del sangue.

È quanto è emerso questa mattina durante il sopralluogo all’interno della Casa della Salute di Laconi da parte del direttore della Asl di Oristano Angelo Maria Serusi. Un piccolo passo verso la struttura di via Mazzini inaugurata nel 2017 dopo un'importante ristrutturazione ma mai entrata in funzione a pieno regime è stato fatto. Ora, infatti, operano solo il medico di base, il ginecologo e lo psicologo.

Il direttore Serusi ha dichiarato che la struttura è in ottime condizioni e che da parte della sua amministrazione ci sarà un impegno massimo per far arrivare presto a Laconi gli specialisti che mancano, come ad esempio il cardiologo e il diabetologo.

Il sopralluogo all’interno della struttura è avvenuto dopo che diversi giorni fa il sindaco Salvatore Argiolas aveva inviato una dura nota al direttore della Asl accusandolo di essersi dimenticato dei cittadini di Laconi e della Casa della Salute.

“La promessa di una risoluzione immediata di tutti i problemi è stata fatta - commenta il sindaco - ora aspettiamo i fatti. La sanità deve venire verso il cittadino e non il contrario”.

I cittadini del centro del Sarcidano ora attendono i nuovi camici bianchi.

