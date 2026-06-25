Come sempre sarà possibile ammirare i migliori esemplari di tutta l'Isola con dimostrazioni, corse e gare. A Laconi ritorna, con un ricco programma, la Mostra mercato del Cavallo e la rassegna del cavallo del Sarcidano. Appuntamento nella frazione di Santa Sofia, sabato 27 e domenica 28 giugno: due giorni importanti per allevatori e appassionati del settore promossi dall'associazione Allevatori della Regione Sardegna, dal Comune e dall'associazione ippica Laconese. Sabato, alle 9,30 l'apertura della mostra mercato.

Alle dieci un'esperienza per i bambini, poi la dimostrazione di ammansimento del cavallo del Sarcidano e un laboratorio sul benessere equino. Alle 15 battesimo della sella con cavallo del Sarcidano, alle 17 la corsa alla stella amatoriale, alle 19 il lancio della balletta e infine intrattenimento musicale. Domenica stesso calendario. In più ci sarà una dimostrazione di forgiatura e mascalcia, la corsa alla stella e pariglie con i ragazzi della Sartiglietta di Oristano e la gimkana del Sarcidano.

Il sindaco di Laconi, Salvatore Argiolas: «Siamo ben lieti di sostenere questa iniziativa, sia per la promozione del territorio, sia del cavallo del sarcidano. Per la valorizzazione di questa ragazza tempo fa abbiamo ricevuto un finanziamento regionale di 60 mila euro, che a breve dovrebbero arrivare nelle nostre casse. Uno dei nostri obiettivi da sempre è sostenere il mondo equestre che a Laconi fa parte della tradizione. Questo fine settimana sono attente tantissime persone».

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