Una lite scoppiata per futili motivi in un locale di Laconi si è trasformata in un episodio di violenza. Un 25enne del posto è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Isili con l’accusa di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

L’intervento è avvenuto la sera del 9 novembre, dopo la chiamata al 112 di una donna che, in preda al panico, ha chiesto aiuto riferendo di essere stata colpita al volto con uno schiaffo dal compagno durante una discussione.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti immediatamente, trovando il giovane in evidente stato di agitazione, verosimilmente alterato dall’alcol. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere un quadro di violenze domestiche ripetute nel tempo.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale di Oristano, dove i medici le hanno riscontrato 30 giorni di prognosi.

Il 25enne, dopo le formalità di rito, è stato allontanato dall’abitazione e sottoposto alla detenzione domiciliare. L’udienza di convalida, svoltasi l’11 novembre, ha confermato le misure cautelari disposte.

