Domani, alle 11, si terrà la cerimonia di intitolazione del piazzale antistante l'ex dopolavoro, riqualificato di recente dal Comune, ad Augusto Bertucelli, medaglia d'Oro al Valor di Marina, comandante del rimorchiatore Maria Onorato. Il Comune in questo modo rende omaggio al cittadino del Sarcidano, classe 1950, che riuscì a non far affondare il 25 dicembre del 1986, la Stainless Trade durante condizioni meteo proibitive, riuscendo in questo modo a trarre in salvo dieci naufraghi. Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari.

© Riproduzione riservata