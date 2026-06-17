Anche a Laconi è tempo di nomi. Il primo cittadino del paese del Sarcidano Salvatore Argiolas, rieletto per il secondo mandato alle elezioni amministrative del 7 e dell'8 giugno scorsi, ieri ha nominato la nuova Giunta comunale. La sua vice sarà Elisabetta Fulghesu. A lei anche diverse deleghe: Cultura, Sanità, Sistema bibliotecario, Attività produttive e commerciali, Allevamento e Comunicazione. Il nuovo assessore al Bilancio, Patrimonio, Personale, Turismo, Rapporti con enti terzi e fondazioni è Salvatore Ruggiu.

Valentina Trogu è stata nominata invece assessora alle Politiche sociali e Servizi alla persona, Plus, Casa di riposo, Pubblica istruzione e Rapporti con enti religiosi. Il sindaco Argiolas ha fatto sapere che il Consiglio comunale si riunirà per la seduta di insediamento venerdì prossimo 26 giugno alle 18 al cineteatro del paese.

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