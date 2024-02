Sarà il campo da calcio "Gigi Riva". L'impianto sportivo, una volta pronto per essere calpestato dai giocatori, sarà intitolato a Rombo di Tuono, morto all’età di 79 anni lo scorso 22 gennaio. Lo ha deliberato la Giunta comunale di Laconi guidata dal sindaco Salvatore Argiolas. Nel paese del Sarcidano il fuoriclasse verrà omaggio in questo modo.

I lavori che prevedono la posa di un fondo in erba sintetica di ultima generazione inizieranno tra pochissimo. L’amministrazione comunale firmerà a breve il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per il rifacimento del terreno di gioco. I lavori dovrebbero partire entro marzo. Solo dopo sarà organizzata una cerimonia per l’intitolazione del campo da calcio a undici nell’area sportiva denominata “Vincenzo Dotzo” alla memoria di Riva, appunto, il re del Cagliari e non solo.

Il progetto del campo da calcio (foto Sara Pinna)

L’obiettivo del Comune è manifestare in maniera concreta un giusto riconoscimento a Gigi Riva: «Sarà un modo per omaggiare il più forte attaccante della nazionale di calcio del dopoguerra e detentore, attualmente, del maggior numero di gol segnati con la maglia del Cagliari e dell’Italia - si legge nella delibera - colui che ha rappresentato negli anni la possibilità di riscatto e di dignità per l’intera Sardegna, da calciatore, da dirigente sportivo e soprattutto come uomo, protagonista assoluto dello scudetto conquistato dal Cagliari nel 1970 e dell’Europeo vinto dall’Italia due anni prima».

© Riproduzione riservata