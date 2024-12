Emergenza sanitaria anche a Laconi. Da lunedì 1 gennaio 2025 nel paese del Sarcidano andrà in pensione il medico di famiglia Marco Cogoni. Dal successivo 7 gennaio, quindi dopo una settimana, assumerà l’incarico provvisorio la dottoressa Elena Sergheeva, che potrà accogliere però fino a mille pazienti. Il suo ambulatorio sarà operativo in via Mazzini al civico il lunedì e il martedì dalle 9 alle 11, il mercoledì e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30 e il venerdì dalle 9 alle 11.

I cittadini potranno procedere a effettuare la scelta del nuovo medico a partire dallo stesso martedì 7 gennaio presso l’Ufficio scelta e revoca del medico del poliambulatorio di Ales, aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 17, ed il venerdì dalle 9,30 alle 13. Occorrerà presentarsi allo sportello muniti di fotocopia del documento di identità e di tessera sanitaria (in caso di delega, occorreranno anche i documenti del delegante).

In alternativa, sarà possibile effettuare la scelta on line, attraverso il portale regionale https://zente.sardegnasalute.it/.

