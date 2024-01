L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità e renderla più sicura. Dopo tante richieste dei cittadini il Comune di Laconi, con quattro ordinanze differenti, ha deciso di istituire diversi divieti. È stato istituito un senso unico di marcia da corso Gramsci a via Fratelli Cervi. Questo a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata e della ridotta visibilità per le manovre di intersezione.

Un unico senso di marcia anche da vico Curadori a Via Sant’Ambrogio. Come anche nella strada che va da via Pitziedda a via Maggiore. Il Comune ha deciso di istituire il divieto di sosta veicolare dal vico Sant’Ambrogio a via San Martino.

«Queste modifiche - spiega il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas - sono state studiate per rendere la circolazione più sicura».

© Riproduzione riservata