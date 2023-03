Una dedica speciale in occasione della Festa della donna.

Il Consiglio Comunale di Laconi, guidato dal sindaco Salvatore Argiolas, nella seduta del due marzo scorso ha deliberato di approvare all'unanimità la mozione proposta da Anci: esprimere, in occasione della Giornata Internazionale della donna, solidarietà alle cittadine e ai cittadini afghani e iraniani nonché condannare le azioni sproporzionate e violente perpetrate dai governi a scapito di manifestanti che scendono in piazza pacificamente in nome della democrazia e della libertà.

«Con questa delibera - fanno sapere dal Comune - anche l’amministrazione di Laconi attraverso il Consiglio Comunale vuole esprimere una ferma condanna nei confronti di repressioni violente a sostegno dei diritti umani quali, in primis, l'uguaglianza tra uomini e donne e la libertà di espressione».

