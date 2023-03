La Sartiglia 2023 è andata in archivio più di un mese fa, ma non tutti in Comune a Oristano sembrano essersene accorti.

In via San Francesco, proprio di fronte all’ingresso dell’ufficio postale, in una zona molto trafficata per la presenza di scuole e servizi, un segnale di divieto di sosta temporaneo scoraggia gli automobilisti.

Ad uno sguardo più attento si legge che la limitazione era in vigore dal 18 al 22 febbraio: l’unica rimozione, insomma, dovrebbe essere quella del cartello.

© Riproduzione riservata