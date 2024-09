«È una disgrazia e siamo vicini ai genitori del ragazzo».

Così si esprime il sindaco di Mogoro, Donato Cau, sulla morte di Daniele Giglio, scomparso questa mattina nelle acque di Porto Palmas. Il 27enne era originario del paese oristanese dove ha lasciato un ricordo profondo.

«Aveva sempre un sorriso per tutti - ricorda il primo cittadino - Era un ragazzo solare con un grande senso del dovere».

Cau ricorda l'esperienza lavorativa del ragazzo in Comune: «Un grande operaio che svolgeva il suo compito con la massima abnegazione. Una volta l'ho chiamato a mezzanotte per un'importante mansione che, se non fatta, avrebbe messo in difficoltà tante persone. E lui è arrivato dopo essersi fatto km in macchina».

La morte del giovane ha sconvolto la comunità. «Stiamo cercando di metabolizzare quel che è successo. Non ci sono parole purtroppo, vogliamo esprimere il cordoglio di tutta Mogoro e la massima vicinanza a Ireneo e Patrizia, i genitori di Daniele».

© Riproduzione riservata