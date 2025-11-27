In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, a Siamanna è in programma l’iniziativa intitolata “La Donna: sicurezza e violenza nella società di oggi”.

Un appuntamento, a partire dalle 18.30, che vuole sensibilizzare la collettività sul tema, che si terrà negli spazi del Centro socio-culturale del paese, in via Grazia Deledda, e che prevede la presentazione del libro “Imperfetto Femminile”, di Daniela Nurra, del quale verranno anche letti alcuni stralci. Dialogherà con l’autrice Daniele Rocchi.

L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune e la collaborazione di “DonatoriNati”, è a libera partecipazione e aperto alla cittadinanza.

