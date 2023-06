La comunità di Paulilatino si prepara ad accogliere e festeggiare Melissa Floris, eletta nelle scorse settimane Miss Mondo Sardegna. Quindici anni appena, la giovane, studentessa del liceo delle scienze umane ad Oristano, ha superato impegnative selezioni, riuscendo ad arrivare sino alla finale nazionale, entrando tra le prime 25 in lista per l’ambito titolo di Miss Mondo Italia e il conseguente passaggio al concorso internazionale. Un ottimo risultato per la ragazza che ha iniziato a sfilare e a partecipare a concorsi appena un anno fa.

Domani, 17 giugno, l’organizzazione di Miss Mondo Sardegna e l’Amministrazione comunale hanno organizzato una conferenza stampa per accoglierla. L’appuntamento, rivolto a tutta la popolazione, è alle 19 ai Giardini Gianfranco Carta. Sarà quindi illustrato il percorso che ha fatto la giovane che è riuscita a conquistare il titolo di Miss Mondo Sardegna.

Il sindaco Domenico Gallus spiega: «La conferenza stampa è organizzata dalla società di Miss Mondo per la corona di Miss mondo Sardegna che ha ottenuto Melissa Floris. L’Amministrazione comunale la vuole accogliere al suo rientro tra la nostra comunità omaggiandola con un bouquet di fiori per complimentarsi con lei per il risultato ottenuto nella manifestazione e per aver fatto conoscere Paulilatino, essendo una manifestazione che ha avuto eco e risalto nazionale. Ci auguriamo che l’esempio di Melissa serva anche ai nostri ragazzi per il coraggio che comunque ci vuole a metterci la faccia e inseguire i propri sogni per costruire un eventuale futuro professionale in qualsiasi settore».

Sulla stessa linea il capogruppo della maggioranza Paolo Cadinu: «L’amministrazione comunale è orgogliosa dei risultati conseguiti da Melissa, ha dimostrato tenacia e coraggio e dato lustro alla comunità di Paulilatino. Speriamo che la sua determinazione e il suo coraggio possano essere di esempio ad altri giovani per realizzare i loro sogni. Ora siamo pronti ad accogliere Melissa e a festeggiare tutti insieme».

© Riproduzione riservata