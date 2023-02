Arriva una novità per il mondo dell’agricoltura, la tecnologia giunge in aiuto al mondo delle campagne.

Domani nella sede del Consorzio di Bonifica di Oristano sarà presentata l’app “Irrighiamo insieme”, uno strumento di ultima generazione, utile agli agricoltori per fare in modo di inviare in tempo reale segnalazioni in merito a guasti sulle condotte idriche, anomalie e criticità.

Il progetto segue quello di sistema di telerilevamento satellitare e di telecontrollo.

All’evento è stata invitata a partecipare anche l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta. Alla presentazione dell’app saranno presenti i vertici del Consorzio di Bonifica di Oristano, i vertici nazionali e regionali dell’Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni Miglioramenti Fondiari.

