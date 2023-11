«A fronte dei numerosi disagi manifestati dagli studenti, si è ritenuto opportuno organizzare una protesta per le giornate del 3 e 4 Novembre 2023, da valutare eventuali proroghe».

Lo comunicato gli studenti del Liceo Mariano IV di Arborea, per portare all’attenzione delle istituzioni i problemi che interessano sia la sede centrale di Via Messina sia la sede dell’Istituto dei Frassinetti, dove 14 classi sono state traslocate dall’inizio dell’anno scolastico a causa della chiusura del secondo piano della sede centrale per lavori.

Spiegano gli studenti: «Oltre al mancato adempimento della promessa di rientro presso la sede centrale entro il mese di ottobre, che causa continui disagi sia agli studenti che ai professori e al personale scolastico costretto a spostarsi continuamente tra le due sedi, gli studenti segnalano le seguenti problematiche presso la sede dei Frassinetti:

- odore insopportabile causato dal guano (oltretutto portatore di malattie) che non permette l’apertura delle finestre. Gli studenti si ritrovano dunque costretti a svolgere 5 ore di lezione in aule calde e non ventilate

- decine di insetti, quali mosche, zanzare e formiche, entrano nelle aule, impedendo lo svolgimento regolare delle lezioni;

- svolgere la ricreazione nel cortile esterno risulta impossibile per via del cattivo odore proveniente da escrementi e carcasse di animali morti per terra

- le porte dei bagni sono spesso bloccate, rendendo quindi i servizi inagibili, e manca la carta igienica

- considerato il ritardo nell’essere nuovamente trasferiti presso la sede centrale, la mancanza dei termosifoni creerà grandi disagi con l’arrivo delle basse temperature.

Ma, proseguono gli studenti, «altri problemi si riscontrano presso la struttura di via Messina, ancora sede dei lavori di ristrutturazione iniziati a giugno e non conclusi». Segue l’elenco:

- un solo bagno delle ragazze è agibile e presenta il soffitto scoperto

- la porta d’ingresso del bagno non agibile delle ragazze essendo instabile è caduta qualche giorno fa

- nel bagno dei ragazzi manca il sistema di illuminazione

- anche qui le porte dei bagni sono spesso bloccate, rendendoli quindi inagibili, e manca la carta igienica

- il secondo piano, oggetto di lavori di ristrutturazione, è agibile solo in parte. In particolare 4 classi sono lì situate, il corridoio di accesso è scoperto con travi e cavi in vista

«I rappresentanti d’Istituto – Giorgia Atzori, Giuseppe Luigi Facella, Alessandro Armando Pau – e le rappresentanti della Consulta Provinciale, Elisa Cadau e Giorgia Atzori, sono consapevoli della situazione e appoggiano la protesta», conclude la nota.

