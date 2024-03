Il Comune di Siapiccia ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di un sostegno economico denominato “Indennità Regionale Fibromialgia”.

L’indennizzo è riferito all’annualità 2024 e l’obiettivo dell’intervento è quello di facilitare, sotto l’aspetto economico, il miglioramento economico della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia.

Potranno presentare la richiesta i soggetti residenti, in possesso di certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia e non beneficiare di altra sovvenzione pubblica. Le richieste potranno essere presentate via PEC, all’indirizzo comune.siapiccia.or@legalmail.it, via mail, a sociale@comune.siapiccia.ot.it, o mediante presentazione all’Ufficio Protocollo nei giorni di apertura dello sportello, dal 1 al 30 aprile. I moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente o presso l’Ufficio Servizi Sociali in Municipio.

