Incidente sulla statale 388.

All’altezza del chilometro 74, un’auto con a bordo una famiglia composta da quattro persone è finita fuori strada per cause in corso di accertamento.

Sul posto i Vigili del fuoco di Abbasanta, le ambulanze per soccorrere i feriti e le forze dell’ordine.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata