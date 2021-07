Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Oristano è intervenuta all’1 di notte per un incidente stradale al chilometro 116 della statale 131.

Una macchina per motivi ancora da accertare è finita contro il guardrail: a bordo quattro persone di cui una trasportata per accertamenti in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri che hanno garantito la sicurezza ai soccorritori gestendo la viabilità stradale e avviato gli accertamenti e i rilievi di legge di competenza.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata