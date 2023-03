Incendio a Santu Lussurgiu.

Le fiamme hanno divorato un locale deposito annesso a un’abitazione.

L’arrivo tempestivo dei Vigili del fuoco, allertati da una telefonata al 115, ha evitato che il rogo arrivasse anche all’abitazione che si trova al piano superiore.

Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Cuglieri e Abbasanta con il supporto di un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Oristano.

Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno avviato la bonifica, poi saranno effettuate le verifiche sulla stabilità della struttura.

Il Nucleo Investigativo Antincendio ha invece dato il via alle indagini per stabilire le cause. Non ci sono persone coinvolte.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata