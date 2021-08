Comincia a diminuire il numero degli incendi in Sardegna. Sei quelli scoppiati in data odierna sul territorio regionale, solo per uno il Corpo Forestale è stato costretto a intervenire con mezzi aerei per coadiuvare il personale a terra.

Il rogo più vasto è scoppiato nella campagne di Samugheo, località “R. Accoro” dopo le 17.

La Stazione del Corpo Forestale di Samugheo ha coordinato le operazioni, con l’aiuto di un elicottero proveniente da Fenosu, l’intervento di due pattuglie della Forestale e due squadre Forestas.

In fumo mezzo ettaro di aree agricole e di pascolo in un’area a nord-est del centro abitato.

L’aereo ha lasciato la zona alle 18.15, il personale a terra ha bonificato il perimetro e messo in sicurezza l’area.

Una giornata di relativa tregua, ma per lunedì c’è l’allerta arancione della Protezione civile.

(Unioneonline/L)

