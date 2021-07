Incendi, incubo non ancora finito.

Stamattina il fuoco ha ripreso vigore a Santu Lussurgiu, dove sono entrati subito in azione un elicottero della flotta regionale, il Super Puma e due Canadair. In arrivo altri due Canadair dalla Grecia.

Contemporaneamente sono iniziate le operazioni di bonifica nell'area del Comune di Scano di Montiferro, dove c'è al lavoro un elicottero della flotta regionale. Bonifiche anche nella zona di Porto Alabe.

La Tim rende noto di aver ripristinato tutti i servizi di telefonia, fissa e mobile, rimasti bloccati a causa di due cavi in fibra ottica danneggiati dall'incendio. E’ stato realizzato un collegamento provvisorio per sostituire circa 2 chilometri di tratta e alcuni pali di sostegno distrutti dalle fiamme.

Restano operative tutte le forze regionali in attività, 22 mezzi aerei e 7.500 uomini a terra.

CURCIO IN SARDEGNA – Intanto è arrivato in Sardegna il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, per fare il punto sulla situazione nella sala operativa della Protezione civile di Cagliari. Lo conferma il capo della Protezione civile regionale Antonio Pasquale Belloi, che vedrà Curcio assieme al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore all'Ambiente con delega alla Protezione civile Gianni Lampis.

LE INDAGINI – Sono partiti contestualmente gli accertamenti del Corpo Forestale della Regione Sardegna per individuare le cause e verificare se dietro gli incendi ci sia la mano dell'uomo. Le verifiche sono condotte dal Nucleo investigativo regionale del Corpo forestale, dal Nucleo provinciale di Oristano e dalle Stazioni di Villa Urbana, Seneghe e Ales. Al momento, a quanto si apprende, la Procura di Oristano non ha ricevuto alcuna informativa e nessun fascicolo è stato aperto.

