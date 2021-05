Una decina di grammi di cocaina purissima, bilancini di precisione e tutto il necessario per suddividere la droga in dosi. È quanto hanno ritrovato gli uomini della Squadra mobile di Oristano in possesso di C.N., classe 1989, residente a Baratili San Pietro.

Con l'ausilio delle unità cinofile anti-droga e anti-esplosivo della Questura, nell'abitazione dell'uomo e nell'officina meccanica nella quale lavorava, nella zona industriale di Siamaggiore, è stata inoltre recuperata un'arma illegalmente detenuta, una pistola beretta calibro 6.35, munita di caricatore con otto proiettili, risultata rubata qualche anno fa a Olbia a seguito di un furto in una casa.

C.N. è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata