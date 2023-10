Il Sinis era la sua meta preferita. Amava rilassarsi sulla bici, assieme agli amici, ridendo e scherzando.

La Volantina Asd Oristano, guidata dal presidente Giovanni Mameli, ha deciso di organizzare una manifestazione ludico-sportiva per ricordare l’amico Sandro Pinna di Cabras, scomparso a gennaio scorso.

Il memorial si terrà nella mattina di domenica 29 ottobre.

Il gruppo di amici, con la stessa passione per la bici, vuole dedicare al compagno di tante uscite una giornata di sport e di amicizia proprio nei luoghi dove lui amava recarsi con le due ruote. Sarà un'escursione cicloturistica non agonistica, che prevede un percorso ad anello lungo le coste del Sinis partendo da San Giovanni di Sinis per concludersi in prossimità delle rovine di Tharros.

«“Paperone”, tutti a Cabras lo conoscevano con questo nome, è presente nei cuori e nei ricordi di tanti amici che fortemente desiderano rendergli omaggio con un bel giro su sterrato», dicono gli organizzatori. «Con il patrocinio del Comune di Cabras, con la collaborazione del Comitato Provinciale di Oristano del Centro Sportivo Italiano, e grazie alla sensibilità e generosità di diverse aziende locali e attività commerciali, abbiamo organizzato la manifestazione pubblica alla quale sono invitati a partecipare tutti gli amanti della mtb e del gravel. Saranno in tutto 30 chilometri, una gita nel Sinis e non una gara, lungo un tracciato di media difficoltà tecnica che registra un dislivello di 250 metri. Si potranno ammirare luoghi incontaminati di assoluta bellezza, paesaggi mozzafiato, oasi ambientali e siti ricchi di storia e cultura nei quali è impossibile non fermarsi per scattare qualche fotografia».

La manifestazione si concluderà a fine mattinata con un pranzo di gruppo durante il quale saranno estratti i doni offerti dagli sponsor.

© Riproduzione riservata