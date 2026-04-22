“Il ruolo dello psicologo nello sport di squadra”, un incontro a GonnostramatzaL’appuntamento è in programma negli spazi del Salone Parrocchiale del paese, in piazza San Michele
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Questo pomeriggio, a Gonnostramatza, organizzato dalla Freccia Parte Montis e dal Comune, si terrà un incontro formativo tematico su “Il ruolo dello psicologo nello sport di squadra”.
A partire dalle 17, negli spazi del Salone Parrocchiale del paese, in piazza San Michele, l’evento avrà come relatrice la dottoressa Milena Grecu, psicologa, che parlerà dell’importanza dello sport di squadra e del ruolo dello psicologo nello sport di squadra.
L’incontro informativo è aperto a tutte le società del territorio, a tecnici, dirigenti e genitori.